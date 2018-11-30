Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина

30.11.2018 17:46



В ходе интервью, президент Украины – Петр Порошенко сообщил, что для Владимира Путина у него две плохие новости, сообщает РБК. Данное заявление Петр Порошенко высказал после того, как ему задали вопрос относительно событий в Керченском проливе, а именно на тему того, как они повлияют на грядущие президентские выборы на Украине. После этого он сообщил, что для Путина у него две плохие новости: первая – президента Украины выберет украинский народ, а вторая – если выборы будут отменены, то проиграет от этого только Владимир Путин.