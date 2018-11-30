Питомник Московского зоопарка войдет в программу «Зима в Подмосковье»

30.11.2018 15:57



29 ноября, губернатор МО Андрей Воробьев, рассказал, что в МО началась программа развития зимнего отдыха, сообщает ТАСС. В программу «Зима в Подмосковье» для продвижения зимнего отдыха, войдет Зоопитомник Московского зоопарка, расположенный в Волоколамском районе МО. По словам Михаила Сылки, главы муниципалитета, на территории зоопитомника обитают порядка 2 тысяч различных животных. По мнению губернаторы МО данная программа «Зима в Подмосковье» позволит продемонстрировать как можно больше особенных мест региона.