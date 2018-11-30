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Водители официально смогут снять знак «Шипы» 8 декабря

30.11.2018 15:37
Водители официально смогут снять знак «Шипы» 8 декабря

С 8 декабря 2018 года, водители смогут официально отказаться от наклейки со знаком «Шипы», сообщает ТАСС. Сегодня было опубликовано официальное постановление правительства РФ, об внесении ряда поправок в ПДД. Данное постановление вступит в силу через 7 дней со дня опубликования. Это постановление было подписано Дмитрием Медведевым, так же в пояснительной записке он указал, все возможны факторы , которые могут повлиять на движение автомобиля.

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