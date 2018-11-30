Прокуратура проверит Шереметьево из-за рабочего на ВПП

30.11.2018 14:40



В Московском аэропорту Шереметьево, сотрудник чуть не оказался под колесами самолета, в связи с этим прокуратура проведет собственную проверку аэровокзала, сообщает RG.RU. Судя по всему, сотрудником аэровокзала были нарушены правила техники безопасности, из-за чего он едва не попал под самолет, на данный момент мужчиной занялась транспортная полиция. В свою очередь сотрудники прокуратуры дадут свою оценку случившемуся.