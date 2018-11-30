В Москве летом начнут реконструкцию Дмитровского путепровода

30.11.2018 14:21



Департамент строительства сообщил о плановой реконструкции Дмитровского путепровода, сообщает РИА новости. По данным департамента ремонт запланирован на 2019 год. На данный момент протяженность путепровода составляет 311 метров, он был возведен в 1965 году недалеко от станции Петровско-Разумовская. Все опорные и пролетные сооружения будут обновлены. Длинна нового полотна составит 340 метров, а ширина составит 4 полосы движения. Так же сообщается, что для того чтобы движение по Дмитровскому шоссе не прекратилось, будет поставлен временный путепровод.