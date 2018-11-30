Польша и Британия настаивают на ужесточении санкций против России

30.11.2018 13:49



Польша и Великобритания выступили инициаторами обсуждения такого вопроса как ужесточения санкций против Российской Федерации на фоне недавнего инцидента, который произошел в Керченском проливе (украинские военные корабли попытались пересечь границу РФ). Об этом РИА Новости сообщил свой диписточник в Брюсселе. Кроме этого, как утверждает собеседник, эту инициативу одобрили представители Швеции и страны Балтии.