В Крыму установили дивизион «Панцирь-С»

30.11.2018 09:17



На Крымском полуострове для усиления противовоздушной обороны ЮВО установили дивизион «Панцирь-С», передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны. Как говорится в сообщении, до этого на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли боевые стрельбы. После этого новейшие ЗРК поступили на вооружение подразделений ЮВО, расположенных в Крыму.

Так, на этой неделе на боевое дежурство заступил ЗРК С-400. Он встал около Джанкоя, на расстоянии двадцати км от украинской границы.