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Украина планирует разорвать с Россией десятки соглашений

30.11.2018 08:35
Украина планирует разорвать с Россией десятки соглашений

Киев продолжает демонстративно заявлять о не самых дружественных намерениях в отношении России. В этот раз глава МИД страны Павел Климкин заявил том, что Украина планирует расторгнуть с Москвой около сорока договоров. Вместе с этим он отметил, что за последнее время уже было «убито» еще несколько десятков соглашений.

Климкин подчеркнул, что все это нужно делать аккуратно, чтобы не навредить «простым украинцам».

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