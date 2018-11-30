Украина планирует разорвать с Россией десятки соглашений
30.11.2018 08:35
Киев продолжает демонстративно заявлять о не самых дружественных намерениях в отношении России. В этот раз глава МИД страны Павел Климкин заявил том, что Украина планирует расторгнуть с Москвой около сорока договоров. Вместе с этим он отметил, что за последнее время уже было «убито» еще несколько десятков соглашений.
Климкин подчеркнул, что все это нужно делать аккуратно, чтобы не навредить «простым украинцам».
Читать еще:
Написать комментарий