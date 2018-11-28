Израильские археологи обнаружили 9 000-летнюю каменную маску

28.11.2018 23:57



Археолог Ронит Лупу из Управления израильских древностей показала редкую каменную маску, относящуюся к периоду неолита, которая была найдена в районе еврейского поселения Пней-Хевер на юге Хеврона. По ее словам, эта древняя 9 000-летняя маска из розового и желтого песчаника, которая может полностью прикрыть человеческое лицо, предназначалась для ритуально-религиозных обрядов, пишет DailyMail.

Ученые полагают, что наши предки нуждались в более сложных ритуально-религиозных обрядах, поскольку они поселились в одном месте на более длительные периоды. Они связывают появление подобных масок с началом сельскохозяйственного общества, когда люди начали отходить от образа охотника-собирателя к практике ведения сельского хозяйства. Ранее, маска, вероятно, была ярко окрашена, но все остатки цвета уже давно исчезли.

«Маска очень натуралистическая в том виде, в каком она была сделана», - говорит Ронит Лупу. «Вы можете видеть скулы, вы можете видеть идеальный нос. Это очень редкая маска. Она представляет собой удивительную находку с точки зрения археологии».

Управление израильских древностей поместила маску в ключевой период неолитической культуры. Считается, что неолитические маски использовались в религиозных и общественных церемониях и в обрядах исцеления и магии.

«Каменные маски связаны с сельскохозяйственной революцией», - говорится в заявлении Управления. «Переход от экономики основанной на охоте и сборе на древнее земледелие и одомашнивание растений и животных, сопровождался изменением социальной структуры и резким увеличением ритуально-религиозной деятельности».

Среди таких мероприятий, по словам ученых, было и поклонение предкам.