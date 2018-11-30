В России хотят узаконить продажу красивых автономеров

30.11.2018 07:12



Минэкономразвития совместно с МВД разрабатывают специальное постановление Правительства РФ, в соответствии с которым красивый автомобильный номер можно будет купить на специальном аукционе, пишет газета Известия. Планируется, что данные аукционы будут проходить в интернете, но пока не ясно, кто будет их вести, устанавливать цены и отбирать номера для продажи. Ожидается, что новый законопроект будет представлен на рассмотрение Правительству 2 сентября 2019 года.