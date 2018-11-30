Посол России назвал условия конгресса США по СНВ-3 неприемлемыми

30.11.2018 06:54



Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что те условия, которые конгресс США выдвигает России по договору СНВ-3, являются абсолютно неприемлемыми, пишет РИА Новости. По его словам, представители конгресса решили привязать к продлению договора СНВ-3 об ограничении стратегических наступательных вооружений, сокращение Россией своих запасов тактического ядерного оружия, при этом включая в договор и свои новые системы. Антонов подчеркнул, что таким образом, конгресс намеренно создает условия для отказа от продления договора СНВ-3.