ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля к югу от Дамаска

30.11.2018 06:27



Израильские ВВС нанесли ракетные удары по военным объектам Ирана, расположенным в пригороде Дамаска Эль-Кисва. Такие данные предоставил телеканал Al-Hadath, пишет ТАСС. Вместе с тем, по словам источника в военных кругах, которые приводит правительственный телеканал Syria, средства ПВО страны смогли перехватить все выпущенные по целям ракеты. Во время атаки сирийские военные использовали зенитно-ракетные комплексы С-200 для перехвата ракет.