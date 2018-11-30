Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

30.11.2018 05:58



Саломе Зурабишвили, которая победила во втором туре президентских выборов в Грузии, заявила, что страна не будет сотрудничать с Россией, пишет РБК. По ее словам, пока российская сторона не изменит своего поведения на линии оккупации в Грузии, а также своей позиции по украинскому вопросу, она не считает возможным для грузинских властей сотрудничать с Москвой. Зурабишвили подчеркнула, что Грузия - это прозападная страна и если Запад будет вести диалог с Россией, то Грузия к нему присоединится.