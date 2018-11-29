Болельщик напал на Глушакова во время матча с "Рапидом"

29.11.2018 22:22



Во время матча футбольной Лиги Европы между московским "Спартаком" и венским "Рапидом" один из болельщиков выбежал на поле и попытался напасть на капитана команды Дениса Глушакова, пишет РИА Новости. Хулигана смогли остановить футболисты и стюарды, которые и увели его с поля. Ранее, объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" выступала против нахождения Глушакова в составе команды, тем более в качестве ее капитана.