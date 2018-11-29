Американский боец Тони Фергюсон назвал Хабиба Нурмагомедова трусом

29.11.2018 09:30



Боец смешанного стиля (MMA) из США Тони Фергюсон прокомментировал высказывание Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказавшего о том, с кем он хотел бы провести очередной бой, пишет «Советский спорт».

К слову говоря, Фергюсон – это первый кандидат на титульный поединок против россиянина. Но Нурмагомедов предпочел назвать имя совсем другого спортсмена – Флойда Мейвезера. Американца это возмутило до глубины души, и он отреагировал на это в достаточно критичной форме.

«Я вижу, как ты и твоя команда … удираете от тех, кто может надрать вам задницу. Продолжайте в том же духе, ничтожные человечки... Я настоящий чемпион, болван», — заявил американский боец в своем твиттере.