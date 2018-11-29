Арестованы ранее неизвестные члены банды Басаева

29.11.2018 21:49



Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила арест еще двоих членов банды Шамиля Басаева, которые в 2000 году совершили нападение на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, в результате чего погибли 84 человека, пишет Интерфакс. По ее словам, в настоящее время следствие проверяет их возможную причастности и к другим преступлениям. В самое ближайшее время арестованным будут предъявлены обвинения.