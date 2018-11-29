СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

29.11.2018 19:59



По заявлению представителя СБУ, имеются в распоряжении перехваченные переговоры российских летчиков, обстрелявших задержанные в Керченском проливе военные суда, сообщает «Газета.ру». Ссылаясь на данные аудиозаписи, представители СБУ обвиняют Россию в заведомо умышленном обстреле украинских кораблей. Звучат заявления о том, что украинские моряки «чудом» смогли выжить под «чудовищным» обстрелом, чуть ли не из всех видов существующего вооружения.