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СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

29.11.2018 19:59
СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков над Черным морем

По заявлению представителя СБУ, имеются в распоряжении перехваченные переговоры российских летчиков, обстрелявших задержанные в Керченском проливе военные суда, сообщает «Газета.ру». Ссылаясь на данные аудиозаписи, представители СБУ обвиняют Россию в заведомо умышленном обстреле украинских кораблей. Звучат заявления о том, что украинские моряки «чудом» смогли выжить под «чудовищным» обстрелом, чуть ли не из всех видов существующего вооружения.

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