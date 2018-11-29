Трамп отреагировал на ложные показания своего бывшего юриста

29.11.2018 19:45



Майкл Коэн, бывший юрист Дональда Трампа, признался в даче ложных показаний по «российскому делу», сообщает «Газета.ру». Адвокат дал признательные показания, заявив, что он солгал о планах Трампа по строительству небоскреба в Москве. Трамп дал опровержение о работе своей строительной организации в Москве. Он уверен, что адвокат солгал, надеясь, что в виду «российского дела» ему сократят срок ареста.