Украина запретила иностранцам въезд в Крым

29.11.2018 18:43



29 ноября Пётр Порошенко выпустил указ, запрещающий иностранным гражданам въезжать в Крым со стороны Херсонской области, сообщает «Коммерсантъ». Граждан Украины данное ограничение не коснётся, но все иностранные граждане не смогут пересечь Украинскую границу в связи с введение военного положения. Отдельно были отмечены граждане России, на которых помимо ограничения передвижений, скорее всего будут наложены дополнительные «санкции», выраженные в ограничении депозитных и валютных операций.