В Зеленоградске устанавливают домики для кошек с обогревом

29.11.2018 17:59



Калининградский областной курортный муниципалитет всячески пытается подчеркнуть свой «кошачий» имидж, сообщает ИА «REGNUM». В Зеленоградске начали устанавливать домики для уличных котов, которые оснащены подогревом. Система обогрева таких домиков будет основываться на электрических ковриках – обогревателях, которые будут расположены внутри конструкции. Данные нововведения помогут перезимовать множеству бездомных кошек. Кроме того, власти позаботятся и о людях, установив новые транспортные остановки со встроенным обогревом.