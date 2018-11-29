В Кремле оценили призыв Порошенко ввести корабли НАТО в Азовское море

29.11.2018 17:51



Пресс - секретарь президента России – Дмитрий Песков рассказал о взглядах Кремля на ввод военных кораблей НАТО в Азовское море, сообщает ИА «REGNUM». Он заявил, что в кремле крайне негативно относятся к подобным предложениям, а правительство Украины действует исключительно в предвыборных целях действующего президента Украины – Петра Порошенко. Сам Петр Порошенко заявил, что заход военных кораблей НАТО в акваторию Азовского моря поможет Украине обезопасить пограничную обстановку.