Рисунки со школьной выставки «Толерантный мир» отдали на экспертизу

29.11.2018 15:53



Из-за прошедшей школьной выставки в Екатеринбурге, которая была посвящена толерантности, была начата проверка образовательного учреждения, сообщает «Российская газета». На некоторых «экспонатах» изобразительного искусства, которые были нарисованы детьми, были изображены однополые пары и флаги ЛГБТ движений. Данный факт вызвал бурю возмущения у родителей учащихся данного образовательного учреждения. С педагогами проводят разъяснительные беседы.