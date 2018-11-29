В Италии неизвестные взяли в заложники 20 человек

29.11.2018 15:46



В городе Фьюджи, который находится в Италии, мужчина захватил в заложники 21 человека, сообщает Lenta.ru. Мужчина ворвался в учебное заведение и захватил директора и 20 студентов в заложники, но он был безоружен. Прибывшие сотрудники полиции обезвредили нападавшего при помощи перцовых спреев. Позже было заявлено, что буквально на днях мужчине диагностировали рак легких. Неизвестно почему нападавший поступил именно так, но в текущий момент он находится в психиатрической лечебнице.