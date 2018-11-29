Нэд Старк и кхал Дрого вернутся в «Игру престолов»

29.11.2018 14:46



По данным, полученным от проверенного источника, в финальном сезоне «Игры престолов» вернутся ранее погибшие персонажи, сообщает «Российская газета». Вернутся в сериал два персонажа: Шон Бин, сыгравший Нэда Старка и Джейсон Момоа исполнивший роль кхала Дрого. Правда, они не появятся в актуальном сезоне, а снимутся в специальной расширенной сцене, которая будет включена в комплект коллекционного издания сериала.