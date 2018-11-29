Медведев отменил обязанность устанавливать на автомобили знак «Шипы»

29.11.2018 14:08



Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением, в котором речь идет о том, что установка знака «Шипы» на автомобили не обязательна. Как передает РИА Новости, соответствующий документ обнародован на официальном сайте кабмина.

Напомним, что до этого российским законодательством была запрещена езда на автомобиле, если на нем нет знака «Шипы». Как пояснили в МВД, к сегодняшнему дню этот знак утратил свою актуальность. Отмена была согласована со всеми профильными ведомствами.