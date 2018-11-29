Россия и Иран отменяют туристические визы

29.11.2018 13:27



Россия продолжает расширять туристические возможности для жителей страны. Так, в данный момент она приступила к рассмотрению вопроса об отмене туристических виз с Ираном. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от министра энергетики Ирана и сопредседателя российско-иранской межправкомиссии Реза Ардаканиана. По его словам, уже подписан ряд документов, которым нужен исполнительный регламент, подготовка которого займет на больше двух месяцев.