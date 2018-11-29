Путин и Трамп будут общаться на G20 больше двух часов

29.11.2018 11:30



Встреча президентов России и США в рамках «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине, которую ранее Вашингтон угрожал отменить, все-таки состоится. Как передает РИА Новости со ссылкой на своего собеседника в одной из делегаций, общение Путина и Трампа, которое запланировано на 1 декабря в отеле Park Hyatt Buenos Aires, будет продолжаться больше двух часов. О других подробностях двусторонней встречи пока не сообщается.

Напомним, что ранее США заявляли о том, что могут отказаться от встречи с Путиным из-за инцидента, который произошел в Керченском проливе.