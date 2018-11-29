Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

29.11.2018 10:36



Глава России подписал закон, отменяющий обязанность доказывать отсутствие задолженностей по счетам за ЖКХ в процессе получения субсидий и компенсаций, передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт правовой информации. Уточняется, что в процессе предоставления субсидий и компенсаций наличие долга будет определять суд. В этом плане граждане освобождаются от обязанности предъявлять документы, которые доказывают акт существования такого судебного решения.