Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал, сколько стоит выход в финал

29.11.2018 09:02



Один из бывших участников известного в России телепроекта «Битва экстрасенсов» развеял миф, который долгое время интересовал всех зрителей. В разговоре с ТК «360» рассказал о том, сколько стоил выход в финал шоу. Имя участника не называется, но известно, что снимался в четвертом сезоне передачи. По его словам, еще во время кастинга и на стадии подписании документов о неразглашении ему было предложено купить участие и ведение в течение всего телешоу. Выход в финал стоил 450 тысяч рублей.

«То есть полмиллиона — и ты в финале еще на этапе кастинга», — заявил собеседник.

Кроме этого он заявил, что все участники «Битвы» в течение всех съемок сопровождаются редакторами программы. Перед каждым испытанием им рассказывают все подробности и нужную информацию, которую заранее собрали продюсеры проекта. Что касается реальных способностей, то среди всех участников очень много тех, кто вообще не имеет никакого отношения к экстрасенсорике.