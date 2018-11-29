В будущем у Земли будет только один континент. Это может выглядеть так...

29.11.2018 08:19



Внешний слой Земли, твердая кора, состоит из разбитых кусочков, подобно скорлупе разбитого яйца. Эти куски, тектонические плиты, движутся по планете со скоростью нескольких сантиметров в год. Они объединяются в суперконтинент, который существует несколько сотен миллионов лет, а затем, плиты снова расходятся и удаляются друг от друга, пока они в конце концов - еще через 400-600 миллионов лет - снова не соберутся вместе, пишет ScienceAlert.

Последний суперконтинент Пангея, образовался около 310 миллионов лет назад и начал распадаться около 180 миллионов лет назад. Было высказано предположение, что следующий суперконтинент сформируется через 200-250 миллионов лет, поэтому мы сейчас находимся примерно на полпути через разбросанную фазу текущего суперконтинентального цикла.

Вопрос в следующем: как будет формироваться следующая форма суперконтинента и почему?

Существует четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия. Как каждая форма зависит от разных сценариев, но в конечном счете связана с тем, как разделялась Пангея и как мировые континенты все еще движутся сегодня.

1. Новопангея

Если предположить, что нынешние условия сохраняются, так что Атлантика продолжает открываться, и Тихоокеанский регион продолжает закрываться, у нас есть сценарий, когда следующий суперконтинент образуется в антиподах Пангеи. Америка столкнулась бы с северной дрейфующей Антарктидой, а затем со столкнувшимися Африкой и Евразией. Суперконтинент, который затем сформировался, был назван Новопангея.

2. Пангея Ультима

Однако открытие Атлантики может замедлиться и фактически начать закрываться в будущем. Две небольшие дуги субдукции в Атлантике могут потенциально распространиться по всем восточным побережьям Америки, что приведет к реформированию Пангеи как Северной и Южной Америки, после чего к ним присоединятся Европа и Африка. Этот новый суперконтинент, названный Пангея Ультима будет окружен супер Тихим океаном.

3. Aurica

Однако, если бы Атлантике пришлось разрабатывать новые зоны субдукции - что-то, что может уже произойти - как Тихоокеанский, так и Атлантический океаны могут оказаться обречены на закрытие. Это означает, что новый океанский бассейн должен был бы сформироваться для их замены. В этом сценарии Паназиатский раскол, в настоящее время проходящий через Азию с запада Индии до Арктики, открывает новый океан. В результате образуется суперконтинент Аурика. Из-за нынешнего северного дрейфа Австралии, она будет находиться в центре нового континента, так как Восточная Азия и Северная Америка закроют Тихоокеанский регион с обеих сторон. Затем европейские и африканские плиты воссоединятся с Америкой, когда Атлантика будет закрыта.

4. Амазия

Четвертый сценарий предсказывает совершенно другую судьбу для будущей Земли. В настоящее время некоторые тектонические плиты перемещаются на север, включая Африку и Австралию. Считается, что этот дрейф вызван аномалиями, оставленными Пангеей, глубоко в глубине Земли, в части, называемой мантией. Из-за этого северного дрейфа можно предусмотреть сценарий, где континенты, за исключением Антарктиды, продолжают дрейфовать на север. Это означает, что они в конечном итоге собираются вокруг Северного полюса в суперконтинент под названием Амазия. В этом сценарии как Атлантика, так и Тихий океан будут в основном оставаться открытыми.

Из этих четырех сценариев ученые считают, что Новопангея является наиболее вероятным. Это логическая прогрессия нынешних континентов, а остальные три предполагают, что вступает в игру другой процесс. Необходимо было бы создать новые зоны атлантической субдукции для Аурики, разворот Атлантического отверстия для Пангеи Ультимы или аномалии в глубине Земли, оставленные Пангеей для Амазии.