В будущем у Земли будет только один континент. Это может выглядеть так...
Внешний слой Земли, твердая кора, состоит из разбитых кусочков, подобно скорлупе разбитого яйца. Эти куски, тектонические плиты, движутся по планете со скоростью нескольких сантиметров в год. Они объединяются в суперконтинент, который существует несколько сотен миллионов лет, а затем, плиты снова расходятся и удаляются друг от друга, пока они в конце концов - еще через 400-600 миллионов лет - снова не соберутся вместе, пишет ScienceAlert.
Последний суперконтинент Пангея, образовался около 310 миллионов лет назад и начал распадаться около 180 миллионов лет назад. Было высказано предположение, что следующий суперконтинент сформируется через 200-250 миллионов лет, поэтому мы сейчас находимся примерно на полпути через разбросанную фазу текущего суперконтинентального цикла.
Вопрос в следующем: как будет формироваться следующая форма суперконтинента и почему?
Существует четыре основных сценария формирования следующего суперконтинента: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия. Как каждая форма зависит от разных сценариев, но в конечном счете связана с тем, как разделялась Пангея и как мировые континенты все еще движутся сегодня.
1. Новопангея
Если предположить, что нынешние условия сохраняются, так что Атлантика продолжает открываться, и Тихоокеанский регион продолжает закрываться, у нас есть сценарий, когда следующий суперконтинент образуется в антиподах Пангеи. Америка столкнулась бы с северной дрейфующей Антарктидой, а затем со столкнувшимися Африкой и Евразией. Суперконтинент, который затем сформировался, был назван Новопангея.
2. Пангея Ультима
Однако открытие Атлантики может замедлиться и фактически начать закрываться в будущем. Две небольшие дуги субдукции в Атлантике могут потенциально распространиться по всем восточным побережьям Америки, что приведет к реформированию Пангеи как Северной и Южной Америки, после чего к ним присоединятся Европа и Африка. Этот новый суперконтинент, названный Пангея Ультима будет окружен супер Тихим океаном.
3. Aurica
Однако, если бы Атлантике пришлось разрабатывать новые зоны субдукции - что-то, что может уже произойти - как Тихоокеанский, так и Атлантический океаны могут оказаться обречены на закрытие. Это означает, что новый океанский бассейн должен был бы сформироваться для их замены. В этом сценарии Паназиатский раскол, в настоящее время проходящий через Азию с запада Индии до Арктики, открывает новый океан. В результате образуется суперконтинент Аурика. Из-за нынешнего северного дрейфа Австралии, она будет находиться в центре нового континента, так как Восточная Азия и Северная Америка закроют Тихоокеанский регион с обеих сторон. Затем европейские и африканские плиты воссоединятся с Америкой, когда Атлантика будет закрыта.
4. Амазия
Четвертый сценарий предсказывает совершенно другую судьбу для будущей Земли. В настоящее время некоторые тектонические плиты перемещаются на север, включая Африку и Австралию. Считается, что этот дрейф вызван аномалиями, оставленными Пангеей, глубоко в глубине Земли, в части, называемой мантией. Из-за этого северного дрейфа можно предусмотреть сценарий, где континенты, за исключением Антарктиды, продолжают дрейфовать на север. Это означает, что они в конечном итоге собираются вокруг Северного полюса в суперконтинент под названием Амазия. В этом сценарии как Атлантика, так и Тихий океан будут в основном оставаться открытыми.
Из этих четырех сценариев ученые считают, что Новопангея является наиболее вероятным. Это логическая прогрессия нынешних континентов, а остальные три предполагают, что вступает в игру другой процесс. Необходимо было бы создать новые зоны атлантической субдукции для Аурики, разворот Атлантического отверстия для Пангеи Ультимы или аномалии в глубине Земли, оставленные Пангеей для Амазии.
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