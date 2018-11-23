Подо льдом Антарктиды находится в кладбище мертвых континентов

23.11.2018 23:47



Восточный участок Антарктиды похоронен под толстым ледяным покровом. Некоторые ученые просто предположили, что под этой холодной массой есть не что иное, как «замороженный тектонический блок», несколько однородная масса, которая отличала его от смешанных геологий других континентов. Но с помощью данных, полученных из европейского спутника, был сделан вывод о том, что Восточная Антарктида на самом деле является кладбищем континентальных остатков. Ученые создали потрясающие трехмерные карты тектонического пресноводного мира самого южного континента и обнаружили, что лед скрывает обломки впечатляющего разрушения древнего суперконтинента, пишет The New York Times.

Выводы исследователей, возглавляемых Йоргом Эббином, геофизиком из Кильского университета в Германии, основывались на данных, полученных с помощью гравитационного поля и стационарного спутника Ocean Circulation Explorer (GOCE). Этот инструмент мог измерить гравитационные поля, пробивающиеся сквозь земную кору и мантию.

Кейт Винтер, изучающая ледники Антарктиды в Университете Нортумбрии в Англии и не участвовавшая в исследовании, сказала, что спутниковые данные GOCE «помогли нам объединить суперконтинент в мельчайших деталях».

Глаз GOCE показал, что Восточная Антарктида - это головоломка по меньшей мере трех геологических титанов, названных кратонными провинциями. Кратоны (от греческого «крато», что означает «сила»), являются устойчивыми скалистыми ядрами континентов, которые пережили сотни миллионов лет разрушительного действия тектоники земной плиты. Один кратон имеет геологическое сходство с некоторыми из коренных пород Австралии, в то время как другой напоминает часть Индии. Третий - объединение кусков старых морских островов.

Фаусто Ферраччиоли, старший геофизик Британского антарктического обзора и соавтор исследования, сказал, что «как и когда все эти провинции объединились, чтобы составлять Восточную Антарктиду, как мы ее видим сегодня, все еще остается предметом спекуляций и дебатов».

Куски, возможно, были собраны еще 1 миллиард лет назад, когда суперконтинент Rodinia был только сформирован, или всего 500 миллионов лет назад, когда еще один суперконтинент, Gondwana, собрался вместе. Так или иначе, то, что было найдено под Антарктидой, является частью того, что осталось после распада Gondwana, около 160 миллионов лет назад.

Доктор Винтер сказала, что, несмотря на эти открытия, точный геологический состав Восточной Антарктиды, «еще предстоит открыть». Одним из решений было бы пробурить сердце континента и взять пробы, используя карты GOCE, чтобы помочь ученым найти идеальное место для бурения.

Знание того, что скрывается под крупнейшим в мире ледяным покровом, важно в мире глобального потепления, поскольку подледниковая геология влияет на то, как изменяется лед при изменении климата. Но это исследование имеет более значительные последствия, которые помогают ученым намного глубже проникнуть в понимание нашего мира.