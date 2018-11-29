Путин назвал ситуацию в Керченском проливе провокацией Украины

29.11.2018 06:57



Президент России Владимир Путин считает ситуацию с арестом кораблей ВМС Украины, которая произошла в Керченском проливе, провокацией, организованной украинским лидером Петром Порошенко, пишет РИА Новости. Глава России уверен, что данная ситуация была создана намеренно для того, чтобы дать возможность Порошенко ввести в стране военное положение, тем самым оказав давление на своих конкурентов перед президентскими выборами, которые должны состояться на Украине 31 марта 2019 года.