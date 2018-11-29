Дональд Трамп решил разобраться с инцидентом в Керченском проливе

29.11.2018 05:57



В интервью газете New York Post американский лидер Дональд Трамп задался вопросом, была ли уведомлена Россия о проходе украинских военных кораблей по ее территории, пишет РИА Новости. По его словам нужно прояснить этот вопрос.

Ранее, российский лидер Владимир Путин напомнил, что корабли ВМС Украины уже проходили по Керченскому проливу. Украинская сторона предупредила об их проходе и судам был предоставлен российский лоцман. При этом никаких проблем не возникало.