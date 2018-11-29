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Цветной НЛО ставит под угрозу карьеру канадских пилотов

29.11.2018 01:26
Цветной НЛО ставит под угрозу карьеру канадских пилотов

24 ноября канадские пилоты реактивного лайнера Boeing 737-200 сообщили о наблюдении светящегося НЛО сразу после вылета из города Икалуит в направлении рудника реки Мэри на севере острова Баффинова Земля.

В отчете пилотов указано, что около 20:30 по местному времени они заметили в небе яркий объект, который мог быть метеозондом, метеором или ракетой.

Один из летчиков в беседе с вице-президентом авиакомпании Nolinor рассказал, что излучаемый яркий свет, исходивший от НЛО сначала был красным, затем стал зеленым, а потом изменился на белый.

В СМИ появились предположения, что отчет о наблюдении НЛО может поставить под угрозу карьеру пилотов. Но подобные отчеты, похоже, не такие необычные. В начале ноября несколько летчиков сообщили о том, что видели «очень быстрое» НЛО над Ирландией.

«Объект поднялся с левой стороны лайнера и быстро повернул на север. Мы увидели яркий свет, и он быстро исчез, перемещаясь на очень высокой скорости. Интересно, что это может быть», - сообщил пилот рейса British Airways.

После появления ряда сообщений о наблюдении неопознанных летающий объектов у юго-западного побережья Ирландии, местное авиационное управление заявило, что инцидент будет расследоваться.

Последнее из подобных наблюдений НЛО было зафиксировано 26 ноября 2018 года на ирландском острове Spike. Один из очевидцев заметил на горизонте парящий объект сигарообразной формы над бывшей тюрьмой, который мгновенно набрал скорость и исчез из поля зрения.

Как вы думаете что это? Знак внеземной жизни или просто «муха» на окне? Напишите нам в комментариях.

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