Россия запросила у Лондона разъяснения по Integrity Initiative

28.11.2018 23:04



Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне сообщил, что ведомством направлен официальный запрос в МИД Британии с требованием объяснить появление документов о деятельности проекта Integrity Initiative, пишет РИА Новости. Ранее, хакеры обнародовали информацию, согласно которой Британия использовала данный проект для вмешательства во внутренние дела других государств.

Тщательно изучив опубликованные документы, в посольстве полагают, что Британия использовала проект Integrity Initiative для ведения серьезной кампании по дезинформации о России. Тем не менее, в посольстве не спешат с окончательными выводами, ожидая официальных разъяснений от Лондона. Вместе с тем, пресс-секретарь подчеркнул, что подтверждение найденной хакерами информации будет свидетельством того, что Британия активно вмешивается в дела независимых государств, в чем она постоянно и бездоказательно обвиняет Россию.