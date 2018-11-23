Опубликованы планы Британии по борьбе с российской пропагандой

23.11.2018 22:35



Хакеры Anonymous опубликовали обнаруженные ими данные о британском проекте Integrity Initiative, который рассказывает, как Британия вмешивалась во внутренние дела других стран, пишет газета Известия. Так, по представленным данным, для противодействия России в информационном пространстве, Великобритания платила деньги финансисту Уильяму Браудеру и исполнительному директору Фонда борьбы с коррупцией Владимиру Ашуркову, который является соратником оппозиционера Навального.

Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал данную информацию. По его словам, для начала, необходимо тщательно проверить опубликованные данные. И, в отличие от западных коллег, Россия сначала проведет всестороннее расследование и получит подтверждение полученной информации. Только после этого можно будет сделать соответствующие выводы и дать какие-либо комментарии по данному вопросу.