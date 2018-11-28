В Китае готовятся к рождению третьего генно-модифицированного ребёнка

28.11.2018 19:53



Ученый – генетик из Китая - Цзянькуй Хэ, сообщил, что вскоре родится третий ребенок с модифицированными генами, сообщает «Life.ru». Ученый модифицировал определенный участок ДНК эмбрионов, с целью создания врожденного иммунитета, который будет иметь устойчивость к заражению ВИЧ. Ученые всего мира считают, что подобный подход в борьбе с ВИЧ – инфекцией является наиболее действенным и эффективным. Ранее российские ученые провели обширное исследование, в ходе которого смогли доказать, что каждый сотый житель России имеет врожденную устойчивость к ВИЧ.