Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева
28.11.2018 19:35
Пресс – секретарь президента Российской Федерации – Дмитрий Песков дал свои комментарии касательно британского подданства ведущего канала «Россия» Сергея Брилева, сообщают «Ведомости». Он заявил, что наличие британского или еще какого-либо гражданства не может быть причиной для критики или обвинений. Кроме того, Брилев не является государственным служащим, соответственно на него не действуют запреты по поводу наличия гражданства другого государства.
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