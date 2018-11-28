Песков прокомментировал британское гражданство телеведущего Брилева

28.11.2018 19:35



Пресс – секретарь президента Российской Федерации – Дмитрий Песков дал свои комментарии касательно британского подданства ведущего канала «Россия» Сергея Брилева, сообщают «Ведомости». Он заявил, что наличие британского или еще какого-либо гражданства не может быть причиной для критики или обвинений. Кроме того, Брилев не является государственным служащим, соответственно на него не действуют запреты по поводу наличия гражданства другого государства.