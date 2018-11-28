28.11.2018 19:15



27 ноября 2018 года в Москве состоялось открытие V Международного форума Финансового университета при Правительстве РФ «Как попасть в пятерку». Пятый год подряд Форум является одним из основных интеллектуальных событий в России. В мероприятии приняли участие ведущие эксперты финансового сектора страны, видные политические деятели РФ, а также представители научного сообщества из Европейских стран. На Пленарном заседании, открывшем первый день работы Форума, выступили: президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, Президент РСПП Александр Шохин, председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский, итальянский юрист и политик, бывший министр экономики и финансов Италии Джулио Карло Данило Тремонти, французский экономист, президент Тулузской школы экономики, лауреат Нобелевской премии по экономике 2014 года Жан Марсель Пьер Тироль.

В рамках Пленарного заседания участники Форума обсудили проблематику развития экономики России, сложности, существующие на сегодняшний день в различных секторах экономики, проблему повышения экономической грамотности населения и иные темы, а нобелевский лауреат Жан Тироль выступил с лекцией.

В первый день работы Форума состоялось торжественное награждение лауреатов Премии Финансового университета в области качества жизни. Премия была учреждена в 2016 году для поощрения финансовых и иных организаций к повышению качества услуг, предоставляемых потребителям, а также администраций городов к улучшению качества жизни населения. Для определения победителей были использованы результаты социологических опросов населения о качестве финансовых услуг и жизни, проведенных в городах с численностью населения больше 250 тысяч человек. В ходе исследования оценивалось качество медицинского обслуживания, состояния дорог и дорожного хозяйства, культуры и образования, жилищного хозяйства, а также работа городских властей и миграционные настроения – готовность уехать из своего города в поисках лучшей жизни.

Среди кредитных учреждений награды получили четыре банка. В номинации «Банк для малого и среднего бизнеса» лучшим был признан Банк ВТБ (ПАО). В номинации «Самый клиентоориентированный банк» победил АО «ЮниКредитБанк». АО Райффайзенбанк стал лучшим в номинации «Самый надежный банк», а ПАО Росбанк был признан лучшим в номинации «Банк, предлагающий качественный сервис». Лучшей страховой компанией был признан СПАО Ингосстрах.

За выдающиеся достижения в повышении качества жизни был награжден город Уфа, а Казань, по итогам 2018 года, была признана самым удобным городом России для жизни населения. Памятные призы победителям вручил ректор Финансового университета при Правительстве РФ М.А. Эскиндаров.

За другими новостями Форума который будет проходить с 27 по 29 ноября 2018 года, Вы можете следить на портале «Капитал Страны» http://kapital-rus.ru