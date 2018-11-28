Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

28.11.2018 18:58



На заседании суда в Мосгорсуде было признано законным решение суда, вынесенное ранее, в рамках по делу о вымогательстве, сообщает РБК. Тем самым, Захарий Калашов, более известный под кличкой Шакро Молодой, получил отказ в пересмотре своего приговора. Напоминаем, что уголовный процесс, в ходе которого Шакро Молодой был приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения за вымогательства, был признан самым «громким» судебным процессом о коррупции.