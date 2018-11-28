Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%

28.11.2018 18:32



Чистый доход компании «Лукойл» за январь-сентябрь составил 460 млрд. рублей, что в 1,5 раза превысило аналогичные показатели за прошлый год, сообщает РБК. Чистый доход превысил показатели прошлого года на 54%. Тем не менее, по заявлению официального представителя «Лукойла», рост показателей «чистого дохода» был значительно замедлен из-за амортизационных отчислений, а также из-за затрат на новое оборудование и технику, поскольку были запущены новые производственные мощности.