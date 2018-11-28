Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

28.11.2018 17:58



Журналистов заинтересовал бык, достигающий двухметрового роста и имеющего собственную массу около 1,5 тонн, сообщают «Известия». Бык был найден среди стада коров, принадлежащих австралийским фермерам. Бычка зовут Никерс и он был кастрирован. По какой причине животное достигло таких внушительных размеров – неизвестно. Хозяин быка изначально хотел продать его на скотобойню, но внезапная слава спасла животное. Теперь он до конца жизни проживет на ферме, так как он слишком велик для продажи.