Путин рассказал о развитии российской экономики

28.11.2018 17:50



В рамках проведения ежегодного инвестиционного форума, президент России – Владимир Путин рассказал о том, как будет развиваться экономика России, сообщают РИА новости. Владимир Путин сообщил, что отечественная экономика переживает тяжелые времена, но ведется работа по адаптации экономики, с учетом внешнеэкономических обстоятельств и санкций. Кроме того, он подчеркнул, что санкции дали своеобразный толчок к развитию экономики России.