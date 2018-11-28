Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

28.11.2018 14:02



Глава Украины все-таки решился и подписал указ, который вводит в ряде областей Украины военное положение. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от его пресс-секретаря Святослава Цеголко. Как уточняется, решение Порошенко коснется десяти регионов, в том числе, Луганской и Донецкой областей, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории. Военное положение Порошенко ввел на 30-дневный срок.

Напомним, что поводом для этого послужило обострение отношений между Россией и Украиной на фоне инцидента в Керченском проливе.