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На Украине заявили, что Киев подставил моряков

28.11.2018 10:32
На Украине заявили, что Киев подставил моряков

Киев подставил своих моряков, арестованных в Керченском проливе за нарушение границы России. Как передает Лента.ру, с таким заявлением в беседе с Politeka выступил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Он не отрицает, что украинские военные корабли проникли на территорию, контролируемую российской стороной. Поэтому других вариантов развития дальнейших событий быть не могло. В этом плане использование оружия можно считать вполне логичным. И на Украине это понимали.

«Мы имеем тот факт, что действительно подставили наших моряков», — заявил Маломуж. Добавив, что со стороны властей это является преступлением.

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