За прошедшее сутки в Сирию вернулись порядка 750 беженцев

28.11.2018 11:50



За прошедшие сутки более ста человек из Ливана (КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах») вернулись в Сирию. Еще порядка 650 беженцев вернулись из Иордании (КПП» Насиб»). Как передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт Минобороны РФ, об этом сообщает Центр приема, распределения и размещения беженцев. Кроме этого, как сообщается, на места постоянного проживания за этот же период времени вернулся 1 211 граждан Сирии.