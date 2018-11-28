До конца года в Крыму будет дежурить новый дивизион С-400

28.11.2018 11:11



В крымском регионе усиливают меры по охране. Так, по информации представителя Южного военного округа Вадима Астафьева, на боевое дежурство до конца текущего года заступит еще один дивизион новейшей ЗРК С-400 «Триумф». Уточняется, что он придет на смену предыдущему дивизиону. По информации Астафьева, в данный момент идет процесс подготовки к погрузке техники для дальнейшей ее отправки до пункта назначения. В каком именно месте будет размещен ЗРК, не сообщается.