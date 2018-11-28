Около берегов Крыма появился американский самолет-разведчик Poseidon

28.11.2018 08:29



Американский противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon был замечен неподалеку от Керченского пролива и Крымского полуострова. К берегу Крыма он приближался на расстояние в тридцать один километр.

Как передает РИА Новости, о разведывательном полете стало известно после анализа данных мониторингового сайта PlaneRadar. Называется номер воздушного судна: 168848. Также сообщается, что он принадлежит 26-й патрульной эскадрильи ВМС США.