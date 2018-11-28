Скончался создатель «Губки Боба Квадратные штаны» Стивен Хилленберг

28.11.2018 10:08



Скончался Стивен Хилленберг, аниматор и создатель популярного мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны», передает РИА Новости со ссылкой на Variety. Как сообщается, 57-летний Хилленберг не справился с тяжелым заболеванием центральной нервной системы: прошлой весной медики диагностировали ему «боковой амиотрофический склероз».

Биография аниматора очень интересна. Так, мультипликационная карьера Хилленберга началась в 1987 году. А до этого в течение нескольких лет его работа была связана с морской биологией.