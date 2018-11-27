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Скончалась баронесса Трампингтон

27.11.2018 10:41
Скончалась баронесса Трампингтон

Ушла из жизни знаменитый английский политик Джин Баркер, баронесса Трампингтон. Как передает Газета.ру со ссылкой на Evening Standard, об этом печальном известии проинформировал ее сын. Баронессе было 96 лет.

Джин Баркер являлась членом британской Консервативной партии, и в течение 37 лет заседала в палате Лордов. В отставку она ушла в прошлом году из-за почтенного возраста. Многие ее коллеги кроме жесткой политической позиции, блестящей эрудиции и интеллигентного характера отмечали ее тонкий юмор и позитивный настрой к жизни.

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